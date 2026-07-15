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ВЕСТИ КРЫМ

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Крымских спасателей наградили медалями «За спасение погибавших»

Крымских спасателей наградили медалями «За спасение погибавших»

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградили медалью «За спасение погибавших»:  Командира отделения пожарной части пгт Приморский городского округа Феодосия Республики Крым государственного казенного учреждения Республики Крым «Пожарная охрана Республики Крым» Олега Алтунина.

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