Коммунальщики отчитались об уборке улиц Архангельска от снега

Мезенское дорожное управление продолжает выполнять работы по зимнему содержанию города.На прошлой неделе Архангельский производственный участок успешно справлялся с очисткой снега, устранением гололёда на дорогах и тротуарах, а также вывозом снежных масс на полигон.