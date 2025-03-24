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Коммунальщики отчитались об уборке улиц Архангельска от снега

Коммунальщики отчитались об уборке улиц Архангельска от снега

Мезенское дорожное управление продолжает выполнять работы по зимнему содержанию города.На прошлой неделе Архангельский производственный участок успешно справлялся с очисткой снега, устранением гололёда на дорогах и тротуарах, а также вывозом снежных масс на полигон.

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