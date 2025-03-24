Коммунальщики отчитались об уборке улиц Архангельска от снега

Мезенское дорожное управление продолжает выполнять работы по зимнему содержанию города.На прошлой неделе Архангельский производственный участок успешно справлялся с очисткой снега, устранением гололёда на дорогах и тротуарах, а также вывозом снежных масс на полигон.
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