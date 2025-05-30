Новый прорыв в понимании работы мозга: моделирование цикла везикул

Исследователи из Института науки и технологий Окинавы (OIST) в Японии и Университетского медицинского центра Гёттингена (UMG) в Германии разработали новую вычислительную модель, которая детально отображает цикл везикул в мозге.
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