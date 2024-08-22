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Новости Омска

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Омские власти в последние месяцы неоднократно не просто намекали на плохую

Омские власти в последние месяцы неоднократно не просто намекали на плохую работу мусорного регоператора, но и открыто критиковали его за кошмар у контейнеров с отходами.

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