Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 507 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Британия прямо заявила, что участвует в нападении на Россию и российских граждан? Что она является стороной в конфлик...Великобритания и ...
  • Вадим Кузнецов
    Ой-ой. Старпер, извините, Стармер жмет лапку Зеленскому! Ну точно, долго на своем посту не просидит.Стармер заявил о ...
  • Игорь Васиков
    Чем сильнее наша позиция тем быстрее наступит мир.Зеленский заявил ...

Рогов высказался об идее создания демилитаризованной зоны на Украине

Рогов высказался об идее создания демилитаризованной зоны на Украине

Демилитаризованная зона (ДМЗ) должна распространяться на всю территорию остатка Украины. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх