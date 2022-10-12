В Белом доме рассказали о рисках для США быть втянутыми в конфликт на Украине

Риски втягивания Соединенных Штатов и Североатлантического альянса (НАТО) в конфликт на Украине в настоящий момент достаточно высоки, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Риски втягивания Соединенных Штатов и Североатлантического альянса (НАТО) в конфликт на Украине в настоящий момент достаточно высоки, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
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