Вечерняя Москва

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В Белом доме рассказали о рисках для США быть втянутыми в конфликт на Украине

В Белом доме рассказали о рисках для США быть втянутыми в конфликт на Украине

Риски втягивания Соединенных Штатов и Североатлантического альянса (НАТО) в конфликт на Украине в настоящий момент достаточно высоки, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

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