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«Умные мысли преследовали его, но он оказался быстрее»: место премьера ушедшего Стармера занял «брат-близнец» Бернэм

«Умные мысли преследовали его, но он оказался быстрее»: место премьера ушедшего Стармера занял «брат-близнец» Бернэм

  И хотя новый премьер Энди Бернэм уже начал получать поздравления, английские политики убеждены, что и он долго не продержится, так что №7 сменит №8.

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Комментарии
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Юрий Николаев
Это называется___ Шило на мыло. Вряд ли найдётся хоть одно нормальное животное на этом скотном дворе под названием англия!
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2 м.
Эдуард Александров
Да здравствуют свободные демократические выборы по отделению Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса!!!
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2 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
Юрий Николаев
Это называется___ Шило на мыло. Вряд ли найдётся хоть одно нормальное животное на этом скотном дворе под названием англия!
ТУПОЙ...и ЕЩЁ ТУПЕЕ...(зря чтоль такой фильмец снимали сами???)
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2 м.