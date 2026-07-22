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Царьград

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Артюхов запретил съемку БПЛА в ЯНАО с 1 августа

Артюхов запретил съемку БПЛА в ЯНАО с 1 августа

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поддержал запрет на съемку и публикацию материалов о БПЛА. Ограничения начнут действовать с 1 августа.

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