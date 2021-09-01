Пропорции счастья

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10 сцен из фильмов со спецэффектами

10 сцен из фильмов со спецэффектами

В наше время практически ни один фильм не обходится без использования спецэффектов. За особенно хорошую работу в этой области вручают “Оскар”, а студии, выпускающие крупные блокбастеры, соревнуются между собой, придумывая все новые и новые техники.

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