Шанхайская организация сотрудничества пополнилась государством, которое уже много лет противостоит западным санкциям и выступает за дедолларизацию — Ираном, а Россия пригласила спортсменов на международные игры в Екатеринбурге, которые пройдут под эгидой ШОС.
Сатановский объяснил, как вступление Ирана в ШОС ускорит дедолларизацию
Комментарии
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Владимир Буевич
В 2022 году евро вырос до 150 руб, но потом меньше чем за месяц упал до 70 руб. Так что ешь дед морковку для памяти и витамины что бы немного пожить и увидишь как к осени рубль укрепится. Колебания курса рубля весной бывают каждый год, но ... для этого в Интернете надо посещать другие сайты, не этот.
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9 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Ирану успехов в ШОС
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9 час.
Андрей Тимохин
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5 час.
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