Сатановский объяснил, как вступление Ирана в ШОС ускорит дедолларизацию

Владимир Буевич

В 2022 году евро вырос до 150 руб, но потом меньше чем за месяц упал до 70 руб. Так что ешь дед морковку для памяти и витамины что бы немного пожить и увидишь как к осени рубль укрепится. Колебания курса рубля весной бывают каждый год, но ... для этого в Интернете надо посещать другие сайты, не этот.