Потратившие миллионы на круиз туристы стали заложниками в порту Белфаста

Вот уже три месяца путешественники ждут, когда судно сможет отправиться в путь.Пассажиры круизного лайнера, который должен был отправиться в трёхлетнее путешествие, столкнулись с неприятной ситуацией: за билеты, купленные по космической цене, они оказались на неисправном судне.