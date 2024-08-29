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Потратившие миллионы на круиз туристы стали заложниками в порту Белфаста

Потратившие миллионы на круиз туристы стали заложниками в порту Белфаста

Вот уже три месяца путешественники ждут, когда судно сможет отправиться в путь.Пассажиры круизного лайнера, который должен был отправиться в трёхлетнее путешествие, столкнулись с неприятной ситуацией: за билеты, купленные по космической цене, они оказались на неисправном судне.

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