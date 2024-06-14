32 сейва Бобровского, гол Тарасенко и два очка Баркова: «Флорида» в третий раз обыграла «Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли

«Флорида в гостях сломила сопротивление «Эдмонтона» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ. Открыв счёт в концовке первого периода, подопечные Пола Мориса позволили хозяевам восстановить паритет в начале второго.
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