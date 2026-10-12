Команда Мозгова обыграла AUF, клуб Тимати обыграл Underground Bizne$ и Blatosphera в 1-м туре Media Basket

Результаты 1-го тура группы Б Лига Ставок Media Basket. Лига Ставок Media Basket, 1-й тур, группа Б 11 октября, воскресенье Blatosphera – Underground Bizne$ – 25:28 «Закат Баскет» – SBC (команда Элджея) – 25:29 Underground Bizne$ – FLAVA x VK (команда Тимати) – 20:22 FLAVA x VK (команда Тимати) – Blatosphera – 25:23 Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – AUF x Vast – 33:21 Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».
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