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Царьград

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Продуктовая корзина в Сибири: разрыв цен достиг 2,5 тысячи рублей

Продуктовая корзина в Сибири: разрыв цен достиг 2,5 тысячи рублей

Условный минимальный набор из 33 продуктов в Новосибирской области подешевел с 8196,56 рубля в августе до 7907 рублей, при этом в Красноярском крае он стоит 9273,41 рубля, а в Омской области — 6783,95 рубля.

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