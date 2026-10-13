Продуктовая корзина в Сибири: разрыв цен достиг 2,5 тысячи рублей

Условный минимальный набор из 33 продуктов в Новосибирской области подешевел с 8196,56 рубля в августе до 7907 рублей, при этом в Красноярском крае он стоит 9273,41 рубля, а в Омской области — 6783,95 рубля.
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