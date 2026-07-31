Какое варенье самое вредное для здоровья

Варенье — один из главных символов русского домашнего уюта. Банки с янтарным лакомством на полке в погребе, чаепитие с малиновым вареньем при первых признаках простуды, бабушкины рецепты, передаваемые из поколения в поколение.
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