Владислав Головин рассказал о развитии поддержки бойцов спецоперации в «Единой России»

Владислав Головин, Герой России и представитель партии «Единая Россия», заявил о необходимости комплексной поддержки участников специальной военной операции (СВО) на всех этапах их возвращения к мирной жизни.
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