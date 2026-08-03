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FiNE NEWS

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Владислав Головин рассказал о развитии поддержки бойцов спецоперации в «Единой России»

Владислав Головин, Герой России и представитель партии «Единая Россия», заявил о необходимости комплексной поддержки участников специальной военной операции (СВО) на всех этапах их возвращения к мирной жизни.

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