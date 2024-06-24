В Ульяновской области полицейские и общественники провели профилактическую акцию «Шлем – всему голова!»

Сотрудники ульяновской Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Шлем - всему голова!», направленную на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей веломототранспортных средств.
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