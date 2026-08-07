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"Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов

"Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов

Атаки российских военно-космических сил по логистике, складам, портовой инфраструктуре нанесли мощный урон крупному капиталу Украины и его держателям.

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