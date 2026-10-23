24 октября в экоцентре «Яуза» по адресу: Юрловский проезд, владение 10/4, пройдёт День рептилий. Сотрудники Московского зоопарка привезут живых пресмыкающихся, а специалисты из Центра воспроизводства редких видов животных развенчают мифы о холоднокровных.