24 октября в экоцентре «Яуза» по адресу: Юрловский проезд, владение 10/4, пройдёт День рептилий. Сотрудники Московского зоопарка привезут живых пресмыкающихся, а специалисты из Центра воспроизводства редких видов животных развенчают мифы о холоднокровных.
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