Минимальная цена на водку в России с 2023 года вырастет до 281 рубля за 0,5 литра

Минимальная цена на водку в России с 2023 года вырастет до 281 рубля за 0,5 л. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на приказ Министерства финансов России.
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