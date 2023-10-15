Оскароносный актёр из «Правил виноделов», девяностолетний Майкл Кейн завершил карьеру

Майкл Кейн, британский актер, обладатель двух премий «Оскар» за лучшие мужские роли второго плана в фильмах «Ханна и ее сестры» режиссера Вуди Аллена и «Правила виноделов» режиссера Лассе Халльстрёма, объявил в интервью для Би-би-си о завершении своей карьеры.
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