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Оскароносный актёр из «Правил виноделов», девяностолетний Майкл Кейн завершил карьеру

Оскароносный актёр из «Правил виноделов», девяностолетний Майкл Кейн завершил карьеру

Майкл Кейн, британский актер, обладатель двух премий «Оскар» за лучшие мужские роли второго плана в фильмах «Ханна и ее сестры» режиссера Вуди Аллена и «Правила виноделов» режиссера Лассе Халльстрёма, объявил в интервью для Би-би-си о завершении своей карьеры.

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