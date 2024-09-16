Краснодарский край стал лидером среди регионов по заметности в медиа летом

Краснодарский край стал лидером среди российских регионов по заметности в медиа летом 2024 года. Об этом говорится в исследовании сервиса для покупки авиабилетов "Авиасейлс" и системы оценки репутации "СКАН-Интерфакс" (есть у "Газеты.