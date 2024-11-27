Парламентарии Приангарья высоко оценили результаты ремонта дорог в Иркутске

Депутаты ЗакСобрания Приангарья высоко оценили результаты ремонта дорог в Иркутске и намерены дальше содействовать реализации комплексного подхода к дорожным работам в муниципалитетах«Не просто новый асфальт уложили, а вдумчиво запроектировали крупные участки дорог, ремонт провели одновременно с модернизацией сетей, а также обустройством остановочных пунктов, парковок…» Депутаты и спикер Законодательного Собрания Приангарья оценили комплексный подход к дорожным работам в областном центре.