Водителям на заметку. Состав автомобильных аптечек поменялся

Минздрав уведомил россиян о новом проекте приказа «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)», сообщает PRIMPRESS.
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