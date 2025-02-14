Мирошник раскрыл, почему ВСУ в Курской области чувствовали безнаказанность

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что украинские военные в селе Русское Поречное Курской области действовали с ощущением безнаказанности, выполняя приказы, которые включали указания не брать в плен мирных жителей и расстреливать их.