Чудеса в решете. Турция анонсирует за Россию продление зерновой сделки, визит Путина. Москва отвечает: без учёта интересов России никакой сделки не будет, лидеры двух стран условились не о визите Путина в Турцию, а договорились договариваться о встрече непонятно когда и где.
ВИЗИТ ПУТИНА В ТУРЦИЮ ОТМЕНЯЕТСЯ? МОСКВА ВЫЗВАЛА ЭРДОГАНА НА КОВЕР
Комментарии
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Александр Денисов
Ну и хорошо, коли так. Хохлам она все рано задаром досталась. Ракета уже старая, подлежит доступной утилизации.
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18 час.
лл
лина любимцева
НЕЧЕГО делать Путину в том турецком гадюшнике!! От негодяя Эрдогана чего угодно можно ожидать, любой подлости. Без предупреждения возьмет, и исполнит ордер на арест Путина...
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13 час.
ВД
Вовладар Даров
Президенту России нечего делать в Турции!!! Надо чего пусть Эрдоган сам приезжает!!!!!
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2 час.
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