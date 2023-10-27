Первый батальон из бывших ВСУшников влился в Армию России (ВИДЕО)

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад», после принятия присяги бойцы отправятся на передовую, рассказал РИА Новости командир подразделения Андрей Тищенко.
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