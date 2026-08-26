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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сыгравший за «Лейкерс» в Летней лиге Джон Элмор обменян в сделке с участием шести команд в G-лиге

Привлекший к себе внимание во время Летней лиги НБА защитник Джон Элмор официально стал участником одной из самых необычных сделок межсезонья, в которой поучаствовали шесть команд G-лиги.

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