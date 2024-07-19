Стипендии студентам призвали повысить хотя бы до уровня МРОТ

Ранее ведущие вузы России сообщили о дополнительных крупных выплатах лучшим студентам Базовую стипендию для студентов вузов нужно повысить хотя бы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил "СенатИнформу" член Совфеда Айрат Гибатдинов.