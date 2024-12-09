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  • Добрый Кот
    И что, до этих баз не достанут дальнобойные ракеты? Судя по комментариям, россиянам не нужна Абхазия. Если её присоед...Абхазия попросила...
  • Поля Русс
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В небе Америки летает непонятно что

https://vk.com/video757246494_456242033ФБР расследует сообщения встревоженных жителей Нью-Джерси, которым удалось снять на видео пролет нескольких неопознанных дронов в ночном небе.

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