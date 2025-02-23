Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Эмма Стоун, Эми Адамс, Деми Мур и другие на премии Independent Spirit Awards

В Санта-Монике (Калифорния) 22 февраля состоялась церемония вручения премии Independent Spirit Awards.
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