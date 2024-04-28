Ликсутов: Электробусы заменили автобусы сразу на 2 маршрутах на северо-западе и северо-востоке столицы

Электробусы заменили автобусы сразу на 2 маршрутах на северо-западе и северо-востоке столицы: на маршруте т59, который соединяет станцию метро «Сокол» и Серебряный бор, а также на маршруте 587, который связывает станции метро «Бибирево» и МЦД Лианозово.