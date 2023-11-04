Гастрономический туризм по городам России Заглянем в увлекательный мир гастрономического туризма по разным городам России, где можно открывать для себя удивительные национальные блюда, мастер-классы по их приготовлению, гастрономический шопинг, уличную еду, а также наслаждаться кулинарными праздниками и фестивалями, погружаясь в кулинарные традиции и обычаи.