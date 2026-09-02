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Тульские новости

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Члены избиркомов Тульской области обошли 143 тысячи домовладений

Члены избиркомов Тульской области обошли 143 тысячи домовладений

В рамках проекта «ИнформУИК» члены избиркомов Тульской области уже посетили более 143 тысяч домовладений и провели встречи на 73 предприятиях, информируя граждан о предстоящих выборах.

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