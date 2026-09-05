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США сами споткнулись об "адские санкции", которые задумали против России

США сами споткнулись об "адские санкции", которые задумали против России

Американская политическая машина снова пытается запустить механизм максимального давления на Россию. В Конгрессе США обсуждается новый масштабный пакет ограничительных мер, который уже получил громкое неофициальное название — «адские санкции».

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