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Пропавшего после спасения тонущей девочки Кинкалака представят к госнаграде

Пропавшего после спасения тонущей девочки Кинкалака представят к госнаграде

Пропавший во Владивостоке после спасения тонущей девочки Денис Кинкалак будет представлен к госнаграде.

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