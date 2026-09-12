А вот и "соточка": Цены на топливо побили рекорд. Нет, не в России

Не в России, а на Украине цены на топливо достигли психологического рекорда. Дизель теперь отпускают за соточку гривен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ В Екатеринбурге п...
- Когда дело о диск...
- АЕ Генерал Гурулёв п...
Что будет у нас после выборов, позже напишете.
так такая же цена и у нас и это почему то ни кого кроме НАС не беспокоит