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Царьград

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А вот и "соточка": Цены на топливо побили рекорд. Нет, не в России

А вот и "соточка": Цены на топливо побили рекорд. Нет, не в России

Не в России, а на Украине цены на топливо достигли психологического рекорда. Дизель теперь отпускают за соточку гривен.

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