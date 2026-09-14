Владелец "Бочкарей" купил два завода по производству алюминиевых банок

Оба предприятия продолжают работать в штатном режиме Владелец алтайского производителя напитков ООО "Бочкари" Вадим Смагин завершил сделку по приобретению двух российских заводов, выпускающих алюминиевые банки.
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