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Владелец "Бочкарей" купил два завода по производству алюминиевых банок

Владелец "Бочкарей" купил два завода по производству алюминиевых банок

Оба предприятия продолжают работать в штатном режиме Владелец алтайского производителя напитков ООО "Бочкари" Вадим Смагин завершил сделку по приобретению двух российских заводов, выпускающих алюминиевые банки.

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