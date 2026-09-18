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Царьград

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Директор ООО в Прикамье скрыл от бюджета 20,9 млн рублей налогов

Директор ООО в Прикамье скрыл от бюджета 20,9 млн рублей налогов

Следственные органы Пермского края завершили работу по уголовному делу, фигурантом которого стал руководитель коммерческой организации.

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