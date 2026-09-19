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Татар-информ

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Участник СВО Леонид Игнашев женился в день выборов в Дрожжановском районе

Участник СВО Леонид Игнашев женился в день выборов в Дрожжановском районе

Фото предоставлено Гулией Фаизовой 18 сентября, в первый день выборов депутатов Государственной Думы IX созыва, в отделе ЗАГС Дрожжановского района состоялась церемония бракосочетания участника специальной военной операции Леонида Игнашева и Елены Ахмуковой.

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