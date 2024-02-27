Энди Маррей – о своем возможном уходе из тенниса

Теннисист Энди Маррей дал понять, что это может быть его последний сезон после того, как он одержал 500-ю победу на твердом покрытии над канадцем Денисом Шаповаловым в первом раунде теннисного турнира в Дубае в понедельник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии