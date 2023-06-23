Диета Брэда Питта: как в 59 сохранить идеальную форму. Секреты быстрого похудения актера

Всю свою грандиозную карьеру 59-летний Брэд Питт входит в число главных красавцев мировой киноиндустрии, но мало кто знает, что для роли Клиффа Бута в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» актеру пришлось потрудиться сильнее, чем обычно.