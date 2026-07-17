В ФРГ задержали гражданина Молдавии за съёмки оборонного предприятия с дрона В Германии правоохранители задержали 37-летнего гражданина Молдавии по подозрен.
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В ФРГ задержали гражданина Молдавии за съёмки оборонного предприятия с дрона В Германии правоохранители задержали 37-летнего гражданина Молдавии по подозрен.
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