Большинство диет предполагают строгие ограничения в пище: никакого жирного, мучного, сладкого, соленого и копченого… Стоп! А что же тогда вообще есть?! Диета «5 столовых ложек» на фоне других систем питания кажется более щадящей.
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