Халифат Россия: избить и поставить на колени. Что происходит в этноанклавах

salnikovoleg salnikov

Лживая вырусь и подстилка чурбанская. Тебе видео показать как трое малолетних ублюдков избивают русского ребёнка взрозлый чурка стоит и смотрит чтобы русский не посмел себя защитить а потом одобрительно своих по плечу похлопывал. За сколько ты чурбанью продался иуда ?