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Халифат Россия: избить и поставить на колени. Что происходит в этноанклавах

Халифат Россия: избить и поставить на колени. Что происходит в этноанклавах

В России наблюдается тревожная тенденция, связанная с выходцами из Средней Азии и Закавказья. Особую озабоченность вызывает то, что она напрямую затрагивает русских детей, их честь, моральное и физическое здоровье.

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Комментарии
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salnikovoleg salnikov
Лживая вырусь и подстилка чурбанская. Тебе видео показать как трое малолетних ублюдков избивают русского ребёнка взрозлый чурка стоит и смотрит чтобы русский не посмел себя защитить а потом одобрительно своих по плечу похлопывал. За сколько ты чурбанью продался иуда ?
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2 час.
salnikovoleg salnikov
Ой-ли? Скорее семиты.
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2 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Уже сейчас ссут от страха перед диаспорами, продались давно, вот и несут с трибун что попало. Гнать таких вырусей из думы надо.
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57 мин.

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