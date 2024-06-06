В России наблюдается тревожная тенденция, связанная с выходцами из Средней Азии и Закавказья. Особую озабоченность вызывает то, что она напрямую затрагивает русских детей, их честь, моральное и физическое здоровье.
Халифат Россия: избить и поставить на колени. Что происходит в этноанклавах
Комментарии
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salnikovoleg salnikov
Лживая вырусь и подстилка чурбанская. Тебе видео показать как трое малолетних ублюдков избивают русского ребёнка взрозлый чурка стоит и смотрит чтобы русский не посмел себя защитить а потом одобрительно своих по плечу похлопывал. За сколько ты чурбанью продался иуда ?
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2 час.
salnikovoleg salnikov
Ой-ли? Скорее семиты.
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2 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Уже сейчас ссут от страха перед диаспорами, продались давно, вот и несут с трибун что попало. Гнать таких вырусей из думы надо.
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57 мин.
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