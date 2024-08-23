Второй фронт - внутри России: к азиатам добавились негроиды, которых тоже стали завозить в Россию

Олег Самойлов

Мне интересно, а КТО ЗАВОЗИТ мигрантов? А НЕ САМИ ли они в Россию едут? ПОЧЕМУ эти мигранты не прутся в Афганистан или в Иран? Туда же ближе и вера ИХ там та же! Мало того, и в Китай могут спокойненько податься! Ан нет, НЕ хотят! ПОЧЕМУ? Так КТО назовет ФАМИЛИИ ЗАВОЗЯЩИХ мигрантов? У КОГО есть расценки на ЗАВОЗ граждан Средней Азии, на граждан из Закавказья, из африканских стран?