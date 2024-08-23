В Краснодаре африканские студенты толпой избили несовершеннолетних граждан России. Гости из Африки были недовольны тем, что двое шестнадцатилетних парней заняли "их" беседку, в которой они проводят свой досуг (пьют алкоголь и курят запрещенные вещества).
Второй фронт - внутри России: к азиатам добавились негроиды, которых тоже стали завозить в Россию
Комментарии
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Ингерман Ланская
сами то не хотите за собой своё дерьмо подбирать.... вот уборщиков и завозят, чтоб вы в своём дерьме не утонули
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2 час.
Владислав Владислав
А вот эта статья уже откровенное ВРАНЬЕ.
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2 час.
Олег Самойлов
Мне интересно, а КТО ЗАВОЗИТ мигрантов? А НЕ САМИ ли они в Россию едут? ПОЧЕМУ эти мигранты не прутся в Афганистан или в Иран? Туда же ближе и вера ИХ там та же! Мало того, и в Китай могут спокойненько податься! Ан нет, НЕ хотят! ПОЧЕМУ? Так КТО назовет ФАМИЛИИ ЗАВОЗЯЩИХ мигрантов? У КОГО есть расценки на ЗАВОЗ граждан Средней Азии, на граждан из Закавказья, из африканских стран?
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1 час.
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