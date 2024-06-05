СФ досрочно прекратил полномочия Турчака

«На 569-м заседании Совета Федерации досрочно прекращены полномочия сенатора РФ Андрея Турчака, представлявшего в верхней палате парламента законодательный орган государственной власти Псковской области», - заявили в СФ.
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