Маш Милаш и The Hatters выпустили кавер на легендарную песню «Чему учат в школе»

Блогер Маш Милаш и группа The Hatters переосмыслили культовую песню «Чему учат в школе». Артисты выпустили кавер на легендарный трек, рассказали в пресс-службе VK.
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