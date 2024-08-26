Умер пятикратный экс-премьер Ливана

Пятикратный бывший премьер-министр Ливана Салим Хосс, занимавший этот пост в одни из самых бурных лет в современной истории своей страны, скончался в воскресенье в возрасте 94 лет, сообщил нынешний премьер-министр.
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