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Шелтон о победе над Музетти: «Я уступал ему 0:2 в личке. И мы в туре говорим, что если кто-то обыгрывает тебя 3 раза подряд, он твой папочка»

Шелтон о победе над Музетти: «Я уступал ему 0:2 в личке. И мы в туре говорим, что если кто-то обыгрывает тебя 3 раза подряд, он твой папочка»

Он обыграл его в третьем круге Australian Open – 6:3, 3:6, 6:4, 7:6(5). Американец второй раз вышел во вторую неделю Australian Open и четвертый раз на «Больших шлемах» вообще.

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